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13 арестувани по мащабно разследване на европрокуратурата за международна мрежа за продажба и вноса на луксозни коли

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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13 арестувани по мащабно разследване на европрокуратурата за международна мрежа за продажба и вноса на луксозни коли. СНИМКА: Pixabay
13 арестувани по мащабно разследване на европрокуратурата за международна мрежа за продажба и вноса на луксозни коли. СНИМКА: Pixabay

Европейската прокуратура започна разследване срещу международна престъпна мрежа за измами с данък добавена стойност (ДДС), свързана с вноса и продажбата на луксозни автомобили. Предполага се, че схемата е нанесла финансови щети на стойност 100 милиона евро, съобщи днес разследващият европейски орган на интернет страницата си.

В рамките на разследването на Европейската прокуратура вчера бяха извършени редица обиски в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия и Полша със съдействието на над 900 служители от правоохранителните органи. Тринадесет души бяха арестувани в Германия, а срещу над 50 заподозрени се води разследване. Освен това бяха издадени заповеди за изземването на сумата от 26 милиона евро и бяха замразени банкови сметки, а два недвижими имота в Берлин и други шест в Хърватия бяха конфискувани. Също така бяха конфискувани десетки автомобили, както и пари в брой, криптоактиви, огнестрелно оръжие с патрони и няколко луксозни часовника.

Европейската прокуратура посочи, че според събраните доказателства петима заподозрени ръководители на мрежата и двама данъчни консултанти са организирали схема за измама с ДДС посредством фиктивни търговски дружества, която е действала поне от 2016 г. Организаторите на измамната схема са се възползвали от европейските правила за избягване на начисление на ДДС при извършването на международни плащания между държави от ЕС.

13 арестувани по мащабно разследване на европрокуратурата за международна мрежа за продажба и вноса на луксозни коли. СНИМКА: Pixabay

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