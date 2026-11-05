Швеция подновява контрола по вътрешните граници заради заплахи за сигурността

Правителството на Швеция обяви, че контролът по вътрешните граници на страната ще бъде подновен за срок от шест месеца, като решението е взето въз основа на оценката, че съществува сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност, предаде Ройтерс.

„Оценката се основава най-вече върху ситуацията около сигурността, възникнала в резултат на руската пълномащабна инвазия в Украйна“, пише в изявление на шведското правителство. „Това доведе до хибридни заплахи и в Шенгенското пространство се придвижват и действат враждебни субекти“, се добавя в текста, цитиран от БТА.

Новите мерки за контрол на границите ще започнат да се прилагат от 12 ноември и ще останат в сила до 11 май 2027 г.