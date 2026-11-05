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Швеция подновява контрола по вътрешните граници заради заплахи за сигурността

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Швеция
Швеция

Правителството на Швеция обяви, че контролът по вътрешните граници на страната ще бъде подновен за срок от шест месеца, като решението е взето въз основа на оценката, че съществува сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност, предаде Ройтерс.

„Оценката се основава най-вече върху ситуацията около сигурността, възникнала в резултат на руската пълномащабна инвазия в Украйна“, пише в изявление на шведското правителство. „Това доведе до хибридни заплахи и в Шенгенското пространство се придвижват и действат враждебни субекти“, се добавя в текста, цитиран от БТА. 

Новите мерки за контрол на границите ще започнат да се прилагат от 12 ноември и ще останат в сила до 11 май 2027 г.

Швеция

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