Руски капитан получи 3,5 години затвор за саботаж на подводни кабели във Финския залив

Финландски съд осъди на три години и шест месеца затвор руския капитан на кораба „Фитбург" за повреждането на два подводни кабела в Балтийско море в края на миналата година. Друг член на екипажа получи присъда от две години и десет месеца лишаване от свобода. Това съобщиха финландски медии, цитирани от ДПА.

Двамата мъже бяха признати за виновни за повредите по два кабела във Финския залив. Според съдебното решение действията им са създали риск за още девет кабела, използвани за пренос на електроенергия и данни, както и за газопровод в района, през който е преминал корабът.

Освен ефективните присъди съдът разпореди обвиняемите да заплатят разходите за възстановяването на повредените кабели, както и разноските по разследването. Решението все още може да бъде обжалвано.

По време на процеса защитата оспори компетентността на финландския съд. Адвокатите изтъкнаха, че повредите са нанесени извън териториалните води на страната. Съдът в Хелзинки обаче отхвърли този аргумент с мотива, че действията са били умишлени и последиците от тях са засегнали Финландия.

Първоначално властите установили повреда на подводния кабел за данни между Хелзинки и естонската столица Талин. При задържането на „Фитбург" станало ясно, че котвата на плавателния съд е била спусната, информира БТА.

Корабът пътувал от Санкт Петербург към израелското пристанище Хайфа, когато станал инцидентът. Според информация на финландските медии плавателният съд е изминал повече от 130 километра, влачейки котвата си по морското дъно.