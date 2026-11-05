Мелони: Европа рискува да загуби влияние в мирните преговори за Украйна

Италиянската министър-председателка Джорджа Мелони предупреди, че Европа рискува да загуби влиянието си в евентуалните мирни преговори за Украйна, ако не прекрати конкуриращите се дипломатически инициативи и не излъчи единен представител, който да говори от името на Европейския съюз. Това предаде Ройтерс.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща Мелони посочва, че предлагането на различни формати за преговори подкопава надеждността на Европа и създава впечатление, че действията на блока са хаотични и лишени от координация.

Тя уточнява, че нито търси лично място на масата за преговори, нито настоява Италия да бъде представена там. В същото време Мелони подчертава, че Рим няма да приеме ангажименти, поети без мандат от ЕС.

Италианската премиерка призова европейските лидери да се споразумеят кой ще представлява съюза в преговорите и какви правомощия ще има той, съобщава БТА.

Мелони настоява въпросът да бъде обсъден на неформалната среща на Европейския съвет в Дъблин следващата седмица, а официално решение да бъде взето на декемврийската среща на върха. Преди това тя предлага позицията на ЕС да бъде съгласувана с Великобритания, Норвегия и останалите европейски партньори.

Позицията на Мелони идва седмица след като от правителството й заявиха, че Европейският съюз трябва възможно най-скоро да определи кой ще го представлява в преговорите за войната в Украйна. Оттам добавиха, че държавите членки не могат да си позволят да действат поотделно, както са направили лидерите на Финландия и Норвегия, разговаряли по телефона с руския президент Владимир Путин от името на собствените си страни, а не на Европа.

Според канцелария на Мелони от миналата седмица трябва „възможно най-скоро и чрез процес, основан на консенсус", да бъде определен един или повече представители с ясен мандат да говорят от името на Европа.

„Преговорите няма да чакат: Европа не може да си позволи да губи повече позиции", посочиха още от италианското правителство.

Междувременно британският вестник „Дейли телеграф", цитиран от АНСА, съобщи, че Джорджа Мелони е сред петимата кандидати, обсъждани за ролята на преговарящ от името на ЕС с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Освен италианския премиер в списъка фигурират финландският президент Александер Стуб, чешкият държавен глава Петър Павел, датският министър-председател Мете Фредериксен и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.