Еврокомисар: Рано е да се каже дали бомбените заплахи срещу самолети са свързани

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Европейският комисар по въпросите на устойчивия транспорт и туризма Апостолос Дзидзикостас заяви, че все още е твърде рано да се каже дали сигналите за бомбени заплахи, нарушили въздушния транспорт тази сутрин, са свързани помежду си, предаде Франс прес.

"Всякаква заплаха срещу цивилни е неприемлива", написа Дзидзикостас в социалната мрежа Екс, като допълни, че е "твърде рано да се правят изводи, че случаите са свързани".

За трети път тази седмица фалшиви предупреждения за бомбени заплахи нарушават европейския въздушен транспорт, което доведе до отклоняване на няколко полета днес, по-специално на излитащи от Италия и на пътуващи за България и Чехия, пише БТА.