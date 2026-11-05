Дмитриев за твърденията, че руски танкери с дизел за САЩ са променили курса си: Фейк

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Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев определи като „фейк" публикация на британския в. „Файненшъл таймс", според която руски танкери с дизелово гориво, пътуващи към САЩ, са променили маршрута си. Това предадоха Ройтерс и ТАСС.

Според информацията на изданието два от първите три танкера, натоварени с руски дизел и първоначално насочени към САЩ, са се отклонили от предвидените си маршрути. Това поставя под въпрос опита на американския президент Доналд Тръмп да осигури допълнителни доставки на гориво от Русия, пише БТА.

„Фейк. Танкерите, отправили се към САЩ, продължават да следват своя курс. Защо има толкова много лъжливи новини във „Файненшъл таймс?", написа Дмитриев в социалната мрежа Екс. Той ръководи и Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира публикацията на британското издание, като заяви, че руският дизел ще намери пътя до своите купувачи.