Румъния издирва кубинец с връзки с руското разузнаване за взрив на стратегически обекти

Апелативният съд в Букурещ издаде задочна заповед за арест на 35-годишен кубински гражданин, обвинен, че е платил на колумбиец да взриви стратегически обекти в Румъния през 2024 г. Заповедта е издадена по искане на Дирекцията за борба с организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава агенция Аджерпрес.

Обвиняемият е Оемис Дурути Ромагоса, роден в Куба, но с постоянен адрес в Руската федерация. Той е обявен за издирване от Румънската полиция. Според американските власти кубинецът принадлежи към руските разузнавателни служби. Това е потвърдено в съобщение, публикувано на сайта на Министерството на правосъдието на САЩ, съобщава БТА.

Става дума за опит за саботаж в окръг Илфов, близо до Букурещ, който е бил предотвратен от румънските власти. Според съобщение на DIICOT през юни и юли 2024 г. 35-годишният Ромагоса, обвинен в подстрекаване към диверсионни актове, предложил пари на колумбийския гражданин Мурильо Диоса Луис Алфонсо, за да замине за Румъния и да подготви опожаряването или разрушаването чрез експлозия на обекти от особено значение за страната.

Планът предвиждал атаките да бъдат насочени срещу обекти в близост до комплекс в окръг Илфов. Там се намирали склад за рециклируеми отпадъци, две сонди за добив на нефт и газ и газоизмервателна станция. Колумбиецът направил предварително проучване на място и заснел набелязаните обекти. Замисленият саботаж обаче не бил осъществен благодарение на намесата на Румънската полиция.

Мурильо Диоса Луис Алфонсо в момента се намира в румънски затвор, където от септември 2025 г. изтърпява шестгодишна присъда за опит за извършване на диверсионни актове.

Румънските прокурори уточняват, че Ромагоса е обект на разследване и от американските власти, които са потвърдили връзките му с руските разузнавателни служби. Той е разследван и от съдебните органи в Литва, Полша и Чехия за координиране на саботажни актове на територията на тези държави.