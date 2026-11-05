Републиканци, дори и Ванс, вече странят от Тръмп, планират живота след него (Обзор)

След размазващата загуба на междинните избори президентът на САЩ бил бесен, не говорил с никого в Белия дом

Републиканците в САЩ започнаха по-сериозно да обсъждат кой ще бъде наследникът на Доналд Тръмп на президентския вот през 2028 г. след тежкото поражение на междинните избори.

“Синята вълна”, която върна на Демократическата партия контрола над Конгреса, разкри дълбоките разделения в лагера на червените, тъй като след резултатите мнозина почнаха да обвиняват Тръмп за слабото представяне. Потенциалните наследници на президента побързаха да се дистанцират от него и да критикуват решенията на администрацията.

Така например вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се смята за водещ претендент като номинация на републиканците, свърза поражението на изборите с войната срещу Иран, високите цени и отношенията на САЩ с Израел. Според него войната вероятно е лишила републиканците от контрол над Сената за поне 6 г. На Ванс обаче ще му е трудно да се дистанцира от Тръмп, предвид че е негово вице.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис също започна да се позиционира като “легитимен наследник” на Републиканската партия, отбелязва “Блумбърг”. Десантис, който участваше в надпреварата за номинация на републиканците през 2024 г., нарече резултатите от изборите “събитие, което

почти доведе до изчезването” на червените

Той поиска да се забрани търговията с акции за членове на Конгреса и служители на изпълнителната власт. Смята се, че това е непряка атака срещу Тръмп, който направи хиляди сделки с акции през първата си година след завръщането в Белия дом.

Друг потенциален кандидат - сенаторът от Тексас Тед Круз, нарече резултатите историческо поражение. И допълни, че причината е недоволството на американците от митата, войната в Близкия изток и неконтролираното изграждане на дата центрове. Бившият кандидат за президент Мит Ромни също разкритикува митата на Тръмп, “импулсивната” война срещу Иран и “очевидната корупция” в администрацията.

Твърди се, че самият Тръмп не е склонен да прави големи кадрови промени. Президентът наскоро освен това намекна, че Ванс може и да не се кандидатира на изборите през 2028 г.: “Може би няма да се кандидатира. Не знам кой ще се кандидатира”.

Според източници на “Политико” червените вече обсъждат “живота след Тръмп”. Твърди се също, че един от донорите на партията е отказал да подкрепи Ванс на президентските избори, заявявайки, че американците не искат “Тръмп 3.0”. Причината е, че Ванс няма собствено политическо движение - това значи, че партията може да номинира някой губернатор за свой кандидат за президент.

През май т.г. Тръмп коментира, че Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио биха могли да сформират “екип мечта” за президентската надпревара през 2028 г. А сега “Вашингтон сън” (WS) разкри, позовавайки се на десет свои източника, че е възможно на мястото на Рубио в Държавния департамент да застане посланикът на САЩ в Индия Серджио Гор (Сергей Гороховский). Роденият в Узбекистан бизнесмен е бивш висш съветник в Белия дом и близък до Тръмп. Според изданието, създадено от журналисти след масовите съкращения във “Вашингтон пост”, кандидатурата на Гор се обсъжда във вътрешния кръг на президента след слабия резултат от вота.

Възможните варианти освен мястото на Рубио са позицията на началник на кабинета на Белия дом, която сега заема Сузи Уайлс, както и тази на зам.държавен секретар, на която в момента е Кристофър Ландау. “Той иска да има по-видима публична роля”, обясни американски служител.

Служители на Държавния департамент смятат, че Рубио може да напусне администрацията, за да се готви за президентска надпревара през 2028 г. или 2032 г. Самият Гор, който е близък приятел на Рубио, отрече твърденията, като отбеляза, че бившият сенатор е “най-квалифицираният, успешен и изключителен държавен секретар в историята”.

Според медии атмосферата в Белия дом е била много мрачна след поражението на червените, а Тръмп е бил бесен и почти не е говорил с никого. Твърди се, че той

вини Рубио и шефа на Пентагона

Пийт Хегсет за резултатите, а според един източник политическата кариера на Рубио може и да е приключила.

Докато пластовете в Републиканската партия май се пренареждат, промяна се очаква и по няколко ключови международни въпроса, след като Конгресът стана син. Демократите могат да поискат край на войната в Иран. Това може да стане чрез бюджетни ограничения, забавяне на назначения и искания за публични доклади. Администрацията на Тръмп вече пренебрегна резолюция на двете камари за спиране на операцията.

С подкрепата на републиканци сините могат и да възстановят подкрепата за Украйна. Това би станало с мнозинство от 2/3, което да преодолее президентско вето. Конгресменът Грегъри Мийкс внесе и двупартиен законопроект срещу плана на Тръмп за връщане на руския дизел на световния пазар.

Демократите могат да намалят или прекратят военната подкрепа за Израел заради Газа. Очаква се и да се противопоставят на увеличението на бюджета за отбрана с 67% до 1,5 трлн. долара, както и да засилят контрола върху политиката в Латинска Америка.