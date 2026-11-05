Путин се среща с шефа на иранската национална сигурност в Кремъл

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Руският президент Владимир Путин се срещна със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в Кремъл. Това съобщи канцеларията на президента, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

На публикувани от Кремъл снимки се вижда, че от руска страна на срещата са присъствали и съветникът по въпросите на външната политика на Путин Юрий Ушаков и ръководителят на военното разузнаване Игор Костюков.

Според иранските държавни медии Резаи е предал на Путин послание от върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Те обаче не уточниха какво е било съдържанието на посланието, пише БТА.