Армения ще кандидатства за ЕС до 2028 г.

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Армения ще кандидатства за членство в Европейския съюз до 2028 г. Това обяви премиерът на страната Никол Пашинян. Това е ход, който създава напрежение между кавказката държава и Русия, съобщава Франс прес.

Отношенията между Москва и Ереван се влошиха значително, след като арменската армия бе победена от Азербайджан през 2020 г. След това Баку си върна оспорвания анклав Карабах през 2023 г.

Последва обвинение към съюзниците в Русия, че не са осигурили достатъчна защита, бившата съветска република Армения се обърна към Запада.

"Започнахме процес, имащ за цел създаването на алтернатива, така че нашият народ да има възможност да избира", заяви Пашинян на пресконференция.

"Този процес в крайна сметка ще ни доведе, през 2027 или 2028 г., до официално подаване на заявление за започване на процеса на присъединяване към ЕС като пълноправен член", добави той.

Армения няма непосредствено намерение да се изтегли от Евразийския икономически съюз - търговски блок, обединяващ няколко от съюзниците на Русия, съобщи арменският премиер.

Москва многократно заяви, че присъединяването към ЕС, докато страната все още е член на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), не е възможно и призова Армения да проведе референдум относно намеренията на правителството да се обърне на запад.

Никол Пашинян обаче заяви, че страната му е загубила интерес към ОДКС - воден от Русия военен алианс, в който Ереван прекрати членството си.

Тази година Москва наложи търговски ограничения върху арменския земеделски износ и заплаши да премахне отстъпките върху цените на руска енергия, дадени на Ереван.

Русия е основен търговски партньор на Армения и ключов пазар за износа на страната. Много арменци живеят и работят в Русия, а Ереван зависи от Москва за въоръжението и енергийните си доставки.