Нови атаки над танкери в Ормузкия проток, Иран натиска САЩ след междинните избори

Иран е повредил още 3 танкера в Ормузкия проток, с което даде да се разбере, че корабоплаването ще остане изложено на опасност, докато войната в Залива не бъде прекратена. Това стана след като американските избиратели наказаха президента Доналд Тръмп за започването ѝ при обръщането на властта в Сената и Камарата на представителите, съобщава Ройтерс.

Разгромът на междинните избори, който струва на Тръмп контрола върху Конгреса, предизвика рязка преоценка на политическата цена на конфликта във Вашингтон, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс вчера заяви в дълга публикация в социалните мрежи, че войната е причината за загубата на партията му.

В ироничен отговор председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който водеше мирни преговори с Ванс, обвини днес вицепрезидента на САЩ, че е позволил на Тръмп да удвои залога си като "губещ комарджия" с планирането на още американски удари.

Ако Ванс смята, че войната е грешка, той трябва да настоява пред Тръмп за прекратяването ѝ, заяви Галибав и добави: "Пропуснете лекцията в стил TED. Защо не кажете това на шефа си?".

Цените на горивата се сринаха през последните дни, тъй като търговците се обзаложиха, че Тръмп, наказан от избирателите си, може да е по-малко вероятно да възобнови ударите, които предприе заедно с Израел като операция "Епична ярост" през февруари.

Цените се възстановиха леко днес, но са с повече от 20 долара за барел по-ниски спрямо миналата седмица.

Ирански представители се срещат с катарски посредници от миналата седмица, за да обсъдят предложенията за прекратяване на военните действия. Но нито една страна не е обявила някакъв пробив по основните въпроси.

Междувременно атаките срещу танкери в Залива продължават с почти рекордни темпове. Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за инциденти с най-малко пет плавателни съда от неделя насам - брой подобен на този през октомври, когато организацията отчете, че са ударени общо 35 плавателни съда - най-много от всеки друг месец от началото на войната.

Снощи плавателен съд е бил ударен от два неидентифицирани снаряда, добави UKMTO.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обикновено не признава за удари срещу търговски кораби, но заяви, че транзитният маршрут е несигурен без съгласието на Техеран. КГИР добави, че два танкера са се натъкнали на морски мини, а друг се е запалил в днес.

Вчера върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че не трябва да има „дори и най-малката склонност към подчинение" на САЩ, за които той посочи, че остават враждебно настроени към Иран, без значение коя партия е на власт.