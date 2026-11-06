36% от младите у нас обиждани в мрежата, двойно повече се оплакват ирландците (Графика)

Всеки втори младеж в Евросъюза на възраст между 16 и 29 години е срещал и получавал враждебни или унизителни съобщения в социалните мрежи, показват данни на Евростат за 2025 г.

В тази класация България учудващо е на опашката с близо 36% юноши и младежи, които са били обект на агресивни и обидни послания в интернет. Дали обаче младото поколение у нас до такава степен е свикнало с грубостите, че ги приема като ежедневие и изобщо не ги отразява? Подобни на нашите са резултатите и за Латвия (36,1%) и Гърция (33,1%).

Първите места държат ирландци (78%) и финландци (76,6%) - последните впрочем учат в държавата с най-добра образователна система в света.

Младите във Франция, Словакия, Нидерландия, Унгария, Люксембург, Швеция, Португалия са по около две трети в тази класация. Делът на връстниците им в Малта, Белгия, Полша, Австрия и Германия клони към средния за Евросъюза.