“Днес небето ви ще е червено”: женомразци плашили България с бомби в три самолета, тревога на 24 борда (Обзор)

Женомразци, наричащи себе си “Бойците на Мъжката държава”, заплашиха да взривят три самолета в България, твърди “Гардиан”. Предупреждението им било част от мащабна вълна от бомбени заплахи, която засегна поне 27 полета в цяла Европа в четвъртък.

Сигналите за поставени взривни устройства предизвикаха извънредни проверки на редица летища, но не бяха открити експлозиви.

Трите самолета, засегнати у нас, са на нискотарифната авиокомпания “Райънеър” и са изпълнявали полети до София от Мадрид, Копенхаген и Лондон. Първите два кацнаха на столичното летище “Васил Левски”, докато третият, излетял от “Станстед”, беше пренасочен към Пловдив.

След приземяването им бяха извършени необходимите проверки, които не установиха нищо подозрително, съобщиха от Министерството на транспорта. Оттам уточниха, че авиокомпанията организира превозването на пътниците от Пловдив до София.

Според “Гардиан” бомбените заплахи срещу самолетите в България са били отправени по имейл.

“Вашият феминистки режим ще помни това завинаги. Експлозията ще избухне след 60 минути. Днес небето ви ще се обагри в червено”, гласяло заплашителното съобщение.

Първият сигнал за деня беше за самолет на ирландската авиокомпания “Еър Лингъс”, пътуващ от Дъблин за Рим. Машината беше отклонена към френската военновъздушна база в Еврьо, като е била ескортирана от изтребител “Рафал”. Всички 151 пътници и шестима членове на екипажа били евакуирани, докато сапьори проверявали самолета.

Заплаха имаше и за полет на полската ЛОТ от Варшава до Брюксел. Самолетът кацнал в белгийската столица, където бил подложен на допълнителна проверка, която не открила нищо притеснително.

Други два сигнала засегнаха самолети на “Уизеър” от Милано за Варшава и Букурещ. Първият бил пренасочен към Виена, а вторият кацнал безопасно в румънската столица със 182-ма пътници и 7 души екипаж. Проверката в Букурещ също не установила проблем.

Бомбени заплахи бяха отправени и към два самолета на “Финеър” от Хелзинки за Рим и Виена, както и към четири полета за Прага. Чешките власти съобщиха, че проверките на четрите машини са приключили без открити експлозиви.

Сред останалите засегнати полети са на “Ейджиън Еърлайнс” от Солун за Милано и на “Райънеър” от Порто за Милано. И при тях не са открити взривни вещества.

Според агенция АНСА сигналите за двата полета към Рим от Дъблин и Хелзинки, са били подадени чрез анонимен имейл, написан на италиански език. Той бил изпратен рано сутринта в четвъртък до компанията, която управлява летищата в Рим - ADR.

Фалшива тревога за взривни устройства била вдигната и за шест самолета до Мадрид. Сред тях са четири машини на испанската авиокомпания “Иберия”, пристигащи от Рим и Милано, и два полета на “Еър Европа” за Париж. Испанските власти не разкриха детайли за маршрутите им.

Междувременно четири други самолета станаха обект на подобни заплахи на летището във Виена, но работата му не беше нарушена. Сигнал за бомба беше получен и за още един самолет на ЛОТ, подготвящ се за излитане от Варшава към Париж. В Букурещ кацна извънредно и самолет на Сръбските авиолини, но и при него не бе открито взривно устройство. “Все още е рано да се каже дали бомбените заплахи срещу самолетите в Европа са свързани помежду си”, заяви еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас.

Серията от бомбени заплахи в Европа обаче не се ограничава само до самолети. Още във вторник подобен сигнал принуди круизния кораб Crown Iris с над 1500 души на борда да акостира извънредно на гръцкия остров Сирос.

Корабът пътувал към израелския град Хайфа, когато анонимен подател съобщил, че към корпуса му е прикрепена бомба. На място били изпратени водолаз и специално обучено куче, но проверката не откри експлозиви. (24часа)