ЕС предупреди Скопие да не се нарича "Македония"

ЕС отправи предупреждение към Северна Македония заради неизползването на пълното име на страната от страна на длъжностни лица.
Европейската комисия изрази загриженост относно непоследователното използване на конституционното име на Северна Македония и спазването на Преспанското споразумение, тъй като някои членове на правителството и висши длъжностни лица го пренебрегват. Предупреждението се съдържа в доклада на ЕС за напредъка през 2026 г., публикуван на 4 ноември.
Въпросът отново излезе на дневен ред през декември 2025 г., когато министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че на практика е възстановил използването на името „Македония" във вътрешен план.
Министерството на външните работи на Гърция реагира на 17 декември. Оттам потвърдиха, че съгласно член 1 от Преспанското споразумение конституционното име на страната е „Северна Македония", пише greek reporter.
Министерството също така подчерта, че споразумението остава задължително и за двете държави – както в международен, така и във вътрешен план. Атина допълнително предупреди, че напредъкът в двустранните отношения и в процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС зависи от спазването на съществуващите споразумения. Беше подчертано и значението на добросъседските отношения.
В раздела, посветен на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, Комисията посочва, че членове на правителството на Северна Македония и висши длъжностни лица понякога пренебрегват Преспанското споразумение. Това включва случаи, в които те не използват конституционното име на страната. В доклада се подчертава, че двустранните споразумения трябва да се изпълняват добросъвестно.
Тази оценка е част от годишния преглед на Комисията относно напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към членство в ЕС. То обхваща периода от 1 септември 2025 г. до 1 септември 2026 г.
Какво изисква Преспанското споразумение
Гърция и нейната северна съседка, която дотогава се самонаричаше „Република Македония", подписаха Преспанското споразумение на 17 юни 2018 г. То влезе в сила на 12 февруари 2019 г., с което бе разрешен дългогодишният спор относно името на страната.
Съгласно споразумението, страната прие „Република Северна Македония" за свое конституционно име, а „Северна Македония" – за кратко наименование. Споразумението изисква използването на договореното име във всички официални контексти, включително в международните отношения.
В него се разглеждат също така термините „Македония" и „македонски" и тяхното значение по отношение на двете държави. Употребата им трябва да се оценява в контекста на споразумението.
Сътрудничеството между Гърция и Северна Македония продължава въпреки напрежението
Въпреки споровете относно изпълнението, Комисията отчита продължаващо сътрудничество между Гърция и Северна Македония. Областите включват икономически връзки, инфраструктура, енергийна свързаност, туризъм и култура.
Докладът разглежда въпроса в по-широката рамка на процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС и отношенията ѝ със съседните държави.