ЕС предупреди Скопие да не се нарича "Македония"

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ЕС отправи предупреждение към Северна Македония заради неизползването на пълното име на страната от страна на длъжностни лица.

Европейската комисия изрази загриженост относно непоследователното използване на конституционното име на Северна Македония и спазването на Преспанското споразумение, тъй като някои членове на правителството и висши длъжностни лица го пренебрегват. Предупреждението се съдържа в доклада на ЕС за напредъка през 2026 г., публикуван на 4 ноември.

Въпросът отново излезе на дневен ред през декември 2025 г., когато министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че на практика е възстановил използването на името „Македония" във вътрешен план.

Министерството на външните работи на Гърция реагира на 17 декември. Оттам потвърдиха, че съгласно член 1 от Преспанското споразумение конституционното име на страната е „Северна Македония", пише greek reporter.

Министерството също така подчерта, че споразумението остава задължително и за двете държави – както в международен, така и във вътрешен план. Атина допълнително предупреди, че напредъкът в двустранните отношения и в процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС зависи от спазването на съществуващите споразумения. Беше подчертано и значението на добросъседските отношения.

В раздела, посветен на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, Комисията посочва, че членове на правителството на Северна Македония и висши длъжностни лица понякога пренебрегват Преспанското споразумение. Това включва случаи, в които те не използват конституционното име на страната. В доклада се подчертава, че двустранните споразумения трябва да се изпълняват добросъвестно.

Тази оценка е част от годишния преглед на Комисията относно напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към членство в ЕС. То обхваща периода от 1 септември 2025 г. до 1 септември 2026 г.

Какво изисква Преспанското споразумение

Гърция и нейната северна съседка, която дотогава се самонаричаше „Република Македония", подписаха Преспанското споразумение на 17 юни 2018 г. То влезе в сила на 12 февруари 2019 г., с което бе разрешен дългогодишният спор относно името на страната.

Съгласно споразумението, страната прие „Република Северна Македония" за свое конституционно име, а „Северна Македония" – за кратко наименование. Споразумението изисква използването на договореното име във всички официални контексти, включително в международните отношения.

В него се разглеждат също така термините „Македония" и „македонски" и тяхното значение по отношение на двете държави. Употребата им трябва да се оценява в контекста на споразумението.

Сътрудничеството между Гърция и Северна Македония продължава въпреки напрежението

Въпреки споровете относно изпълнението, Комисията отчита продължаващо сътрудничество между Гърция и Северна Македония. Областите включват икономически връзки, инфраструктура, енергийна свързаност, туризъм и култура.

Докладът разглежда въпроса в по-широката рамка на процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС и отношенията ѝ със съседните държави.