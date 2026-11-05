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Путин благодари на Мелания, тя поиска трайно примирие в Украйна

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Мелания Тръмп Снимка: Фейсбук/ First Lady Melania Trump
Мелания Тръмп Снимка: Фейсбук/ First Lady Melania Trump

Руският президент Владимир Путин благодари на първата дама на САЩ за Мелания Тръмп за нейното посредничество при прекратяването на огъня в украинския град Олешки. 

От своя страна съпругата на президента Доналд Тръмп призова за "трайно" примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом в присъствието на руски и украински представители, предаде Франс прес.

"Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня", заяви Мелания Тръмп на пресконференцията, организирана след установяването на примирие, за което тя бе посредник в украинския град Олешки, окупиран от руските сили.

"Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра", добави първата дама на САЩ.

"Примирието в Олешки нямаше да бъде възможно без президентите (Владимир) Путин и (Володимир) Зеленски. Тяхното сътрудничество създаде значим прецедент за напредване на мира в региона", каза още тя.

Благодарение на това спиране на огъня ние създаваме динамика, в която и двете страни се учат на тези малки механизми, които на практика помагат за запазването на мира", каза украинският преговарящ Давид Арахамия.

"От името на президента Путин и на народа на Руската федерация, искаме да благодарим на първата дама Мелания Тръмп за забележителната ѝ роля за справянето с хуманитарната ситуация в Олешки", заяви руският пратеник Кирил Дмитриев.

Примирието, което продължи шест дни и приключи в неделя вечерта, позволи да бъдат евакуирани жителите на този град на фронтовата линия в Херсонска област. Пътищата, водещи към него са минирани, а той попада под кръстосания огън на руските и украинските дронове и е засегнат от сериозен недостиг на провизии от месеци.

Това е най-дългото примирие след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Нито Киев, нито Москва съобщиха за някакви нарушения на споразумението, за разлика от други спирания на огъня, особено тези за православния Великден, съобщава БТА.

Мелания Тръмп Снимка: Фейсбук/ First Lady Melania Trump

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