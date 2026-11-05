Киев спешно иска нов договор със "Старшийлд" на Мъск

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Украйна спешно иска нов договор със "Старшийлд", една от компаниите нта най-богатия човек в света Илон Мъс.к

Договорът на Украйна с правителството на САЩ за достъп до спътниковата мрежа изтича догодина и Киев спешно се опитва да започне разговори за сключването на нов договор, заяви днес високопоставен украински дипломат, цитиран от Ройтерс.

Жизненоважната роля на „Старшийлд" за войната в Украйна излезе на преден план миналия месец, когато украински командири на бойното поле се оплакаха, че внезапно е било наложено ограничение на скоростта, което затруднява способностите на въоръжените сили да прехващат руски дронове и е наложило някои операции да бъдат отменени.

Украинският шарже д'афер във Вашингтон Денис Сиеник каза, че Киев така и не е получил обяснение какво се е случило от американското правителство или от „СпейсЕкс" (SpaceX), сателитната компания на Илон Мъск, която предоставя военната услуга „Старшийлд" на американското правителство. Търговската услуга „Старлинк" (Starlink) на компанията се предлага по целия свят.

„Договорът изтича догодина за „Старшийлд". И ние разбираме, че трябва време, за да бъде договорен нов", каза Сиеник и добави, че „всъщност сега е моментът".

„Искаме да ни бъде ясно, всъщност, дали можем да продължим и какви ще бъдат условията", каза още той.

Сиеник не каза точно през кой месец изтича договорът, а само, че става въпрос за средата на идната година.

Затрудненията при достъпа до „Старшийлд" бяха един от проблемите в отношенията на Украйна със САЩ, които напоследък предизвикаха тревогите на Киев, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици Украйна заяви, че в определени моменти е изпитвала затруднения при получаването на разузнавателна информация от САЩ относно руските ракетни атаки.

Украинският президент Володимир Зеленски се оплака от закъснения в критично важните доставки от САЩ на ракетни системи „Пейтриът" (Patriot) и НАСАМС (NASAMS), необходими за отбраната на страната от руските атаки. Той също така разкритикува сделката за дизелово гориво на президента Доналд Тръмп с Русия.

Тръмп от своя страна критикува Зеленски за украинските атаки срещу руски рафинерии, тъй като високите цени на енергията оказаха негативно влияние върху републиканците му в навечерието на междинните избори, в резултат на които те загубиха контрола над Конгреса на САЩ, посочва Ройтерс, цитира БТА.