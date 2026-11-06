Доживотен затвор вместо екзекуция за всички 548 осъдени на смърт в Калифорния

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Всички 548 смъртни присъди в Калифорния да бъдат заменени с доживотен затвор без право на условно освобождаване.

Това обяви губернаторът Гавин Нюсъм, който се готви да напусне поста след осем години начело на щата, съобщи Асошиейтед прес.

"Предприемам това действие, защото твърдо вярвам, че санкционираното от държавата убийство е несъвместимо с ценностите на Калифорния, подкопава основите на правната ни система и принизява всеки един от нас", написа той в писмо, предаде БТА.

За замяната на 382 от присъдите обаче е необходимо одобрението на Върховния съд на Калифорния. Конституцията на щата поставя това условие, когато осъденият има повече от една присъда за тежко престъпление. Затова обявеното намерение все още не гарантира промяната на наказанията на всички засегнати.

Още през 2019 г. Нюсъм наложи мораториум върху екзекуциите, но той остави самите смъртни присъди в сила. Сега губернаторът предприема следващата стъпка - окончателната им замяна с доживотен затвор.

Нюсъм призна, че решението е сред най-трудните в кариерата му, защото ще събуди болезнени спомени у семействата на жертвите.

"Като губернатор единствено аз нося отговорността за това решение и неговото въздействие, точно както единствено аз бих носил отговорността за всяка екзекуция", посочи той.