Айзенкот с преднина пред Нетаняху, президентът решава за мандата в неделя

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Гади Айзенкот събра подкрепата на мнозинство от депутатите в Израел да получи мандат за съставяне на правителство, но пътят му към властта остава несигурен.

При консултациите с президента Ицхак Херцог партии с общо 67 представители в 120-местния Кнесет застанаха зад основния съперник на Бенямин Нетаняху, а зад самия премиер - 46 депутати, съобщи Ройтерс.

Херцог обаче предупреди, че численото предимство все още не дава отговор кой може да събере работеща коалиция. Президентът ще обяви избора си в неделя, 8 ноември, след допълнителни разговори с част от партийните лидери.

Макар "резултатите от консултациите да изглеждат ясни", съществуват "взаимни случаи на вето между блоковете и вътре в самите блокове", заяви Херцог след срещите в сряда и четвъртък. Неговата задача е да възложи мандата на кандидата с най-добри шансове да състави правителство, предаде БТА.

До задънената улица се стигна след изборите на 27 октомври, които оставиха и двата основни лагера без собствено мнозинство. "Ликуд" на Нетаняху запази позицията си на най-голяма партия с 27 места, но целият му религиозно-националистически блок събра едва 53 мандата.

Лагерът на Айзенкот, който обединява четири еврейски партии от лявоцентристкия до десния спектър, получи 48 места. Останалите 19 спечелиха две формации, представляващи арабското малцинство - безпрецедентен резултат, който им отрежда ключова роля в преговорите.

Именно тяхната подкрепа увеличи до 67 броя на депутатите, препоръчали Айзенкот. Тя обаче не означава договорено управляващо мнозинство - и той, и Нетаняху засега изключват съставянето на правителство с арабските партии.

Позициите на досегашния премиер бяха отслабени и от отказа на негов традиционен съюзник - ултраортодоксалната "Обединен юдаизъм на Тората" - да препоръча когото и да било за мандата.

Избраният от Херцог кандидат ще разполага с 28 дни за съставяне на правителство, като срокът може да бъде удължен с още 14. До излъчването на нов кабинет Нетаняху остава премиер. Ако процедурата приключи без успех, Израел ще трябва отново да отиде на избори.