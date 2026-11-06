Още една бомбена заплаха срещу полет - пътувал за Тел Авив през Букурещ

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Самолет на нидерландската авиокомпания KLM, пътуващ за Тел Авив с междинно кацане в Букурещ, беше проверен снощи след бомбена заплаха. Взривно устройство не е открито и сигналът не се е потвърдил, съобщи румънската разузнавателна служба.

Първоначалната оценка е била, че заплахата е фалшива. Пилотите обаче поискали проверка от специалисти по обезвреждане на взривни устройства, след като се консултирали с авиокомпанията и взели предвид крайната дестинация на полета, предаде БТА.

Случаят последва други две бомбени заплахи срещу самолети, пристигнали в румънската столица в четвъртък - полет на "Уиз Еър" от Милано и на "Еър Сърбия" от Белград. И при техните проверки не бяха открити данни за реална опасност.

Инцидентите са част от вълна от фалшиви сигнали, засегнала въздушния транспорт в Европа през последните дни. Само на 5 ноември заплахи получиха най-малко 27 пътнически самолета. Част от полетите бяха отклонени, а други - съпроводени от военна авиация, съобщи Ройтерс.

Три сигнала бяха подадени и за самолети, пътуващи към България. В отговор бяха вдигнати дежурни изтребители МиГ-29, а самолетите кацнаха в София и Пловдив.