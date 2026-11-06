Зетят на Тръмп: Всяка държава ще избира съюзите си без чуждо вето

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Никоя държава няма да има право на вето върху суверенния избор на друга, включително по въпросите на сигурността и съюзите ѝ. Това заяви пратеникът и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, след разговори с представители на НАТО, Украйна и европейски партньори в Брюксел, съобщи Ройтерс.

В пост в Х Къшнър определи срещата като "продуктивна и съдържателна". По думите му участниците са обсъдили гаранциите за сигурност на Украйна и по-широката рамка за европейската сигурност.

"Всяко решение трябва изцяло да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от всяка държава", подчерта той.

Разговорите са били съсредоточени върху пет основни цели - постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна стабилност в Европа, предаде БТА.

Къшнър увери, че НАТО ще запази централната си роля в европейската колективна отбрана, а инициативата ще надгражда съществуващите институции и ангажименти.

"Ние работим интензивно с всички страни, за да намерим практическо решение, което да сложи край на тази война и да установи основите на траен мир", каза той.

Срещата в Брюксел предшества новия кръг преговори между представители на Украйна, Русия и САЩ, насрочен за 10 и 11 ноември в Абу Даби.