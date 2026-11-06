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Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има голямо споразумение, може да включва цяла Европа

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС
Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че уреждането на войната в Украйна е близо, и заговори за споразумение, което може да обхване цяла Европа.

Изявлението му дойде след среща в Белия дом в четвъртък с Кирил Дмитриев - пратеник на руския президент Владимир Путин.

"Това ще бъде голямо споразумение и то ще включва повече от Украйна. Бих могъл дори да кажа, че то може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени", каза Тръмп пред журналисти.

Той не разкри подробности за разговора си с Дмитриев, но потвърди, че не се е срещнал с украинските представители, които по същото време бяха в Белия дом, предаде БТА.

Украинската делегация и руският пратеник участваха в събитие, организирано от първата дама Мелания Тръмп. То беше посветено на няколкодневното примирие в окупирания украински град Олешки, постигнато с нейно посредничество, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и евакуирани цивилни.

Срещата във Вашингтон предшества нов кръг преговори между представители на САЩ, Украйна и Русия, насрочен за 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

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