Тръмп обмисля нови удари по Иран, Техеран със седем условия за ядрени преговори

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще реши дали да поднови военните операции срещу Иран. Изявлението му идва на фона на засилени дипломатически усилия и иранско предложение по ядрения въпрос, предадено на Вашингтон чрез Катар.

"Предпочитам, ако е възможно, да не разрушавам останалата част от страната, но може би ще се наложи. Скоро ще разберете", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

След среща със съветниците си по националната сигурност той заяви, че САЩ са постигнали "всичко, което са искали да поставят под контрол" по отношение на Иран.

По думите му сега предстои решение дали ударите да продължат, за да бъде гарантирано, че иранската ядрена програма е унищожена и няма да бъде възстановена.

Централното командване на американските въоръжени сили - СЕНТКОМ, засили подготовката за евентуално възобновяване на мащабните военни операции, разкри "Аксиос", позовавайки се на американски представител. Командването обаче все още не е получило нова заповед от Вашингтон.

В същото време висш ирански представител съобщи пред Ройтерс, че Техеран е изпратил на САЩ чрез Катар предложение по ядрения въпрос, предаде БТА. Според източника, пожелал анонимност, Вашингтон го разглежда, но подробности за съдържанието му не бяха разкрити.

Иран настоява предложението да бъде обсъждано едва след изпълнението на седемте му искания. Сред тях са вдигане на американските санкции, освобождаване на замразените ирански активи и изплащане на военни обезщетения.

Техеран обвързва със същите условия и отварянето на Ормузкия проток. При посещение в Русия в четвъртък ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че без изпълнението им страната няма нито да отвори протока, нито да започне преговори.

Вашингтон от своя страна настоява ядрените въпроси да бъдат включени още в началните разговори.

През последните дни посредници са посетили Техеран няколко пъти в опит да придвижат преговорите за край на конфликта. Самият Тръмп също неотдавна заговори за възможен дипломатически напредък.

Войната започна на 28 февруари след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран. Обявената от Тръмп цел е да попречи на Техеран да разработи ядрено оръжие.