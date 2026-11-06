"Нетфликс" дава 200 млн. долара за турски филми и сериали до 2028 г.

"Нетфликс" ще инвестира 10 млрд. турски лири, или близо 200 млн. долара, в турски филми и сериали през периода 2026-2028 г. Средствата ще финансират нови продукции, снимани в различни градове на страната, съобщи "Тюркийе тудей", позовавайки се на изявление на компанията.

"С тази инвестиция ще представим неразказани истории от различни краища на Анадола на екрана и ще създадем нови възможности за работа в креативния сектор. Имаме още много истории, които да разкажем заедно", заяви Диего Авалос - вицепрезидент на "Нетфликс" за съдържанието за Испания, Португалия, Турция и Близкия изток, предаде БТА.

Част от финансирането ще подкрепи обучението на млади специалисти и търсенето на нови автори. Сред инициативите е Türkiye Talent Map, която осигурява на младежи от различни турски градове достъп до обучения във филмовата индустрия.

На 30 ноември компанията ще проведе и Next Story: Netflix Project Pitch Day. Събитието ще даде възможност на сценаристи, режисьори и продуценти, които досега не са работили по турска продукция на платформата, да представят проектите си директно пред нейните екипи.

Инвестицията е обявена по повод десетата година от присъствието на "Нетфликс" в Турция. За това време компанията е представила на зрителите над 90 турски продукции, посочи Авалос.

Платформата е организирала и повече от 40 безплатни обучителни програми в страната - по драматургия, режисура, визуални ефекти и адаптация на произведения за екран.