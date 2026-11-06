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Окончателно: "Студентската листа" със 140 депутати, може да управлява сама в Сърбия

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Голямото празненство в Белград след победата на "Студентската листа" СНИМКА: РОЙТЕРС
Голямото празненство в Белград след победата на "Студентската листа" СНИМКА: РОЙТЕРС

"Студентската листа" ще има 140 от общо 250 места в сръбския парламент - достатъчно, за да състави самостоятелно правителство. Това показват окончателните резултати от изборите на 25 октомври.

Коалицията около Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич получава 103 мандата. Останалите седем места са за формации на националните малцинства. За парламентарно мнозинство са необходими 126 депутати, пише БТА.

Следва комисията да разпредели мандатите поименно между кандидатите от спечелилите листи. Първото заседание на новия парламент трябва да се проведе до 30 дни от обявяването на окончателните изборни резултати. На него ще бъдат потвърдени депутатските мандати и ще бъде избрано ръководството на Народната скупщина.

Победителите влизат в парламента с кандидати, сред които преобладават университетски и училищни преподаватели и експерти от различни области. Повечето имат малък или никакъв политически опит.

Движението обещава да възстанови върховенството на закона и да изкорени корупцията, която според него е процъфтявала през 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия и Вучич.

Голямото празненство в Белград след победата на "Студентската листа" СНИМКА: РОЙТЕРС

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