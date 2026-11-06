Доживотен затвор за американец, убил партньорката си и 11-месечната им дъщеря в Рим

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47-годишният американец Франсис Кауфман беше осъден на доживотен затвор в Рим за убийството на руската си партньорка Анастасия Трофимова и 11-месечната им дъщеря Андромеда, съобщи АНСА.

Решението е на първа инстанция. Съдът наложи на Кауфман и три години изолация през деня.

Двойното убийство е извършено през юни 2025 г. Според обвинението мъжът първо задушил партньорката си, а след това удушил и детето. Телата на двете жертви бяха открити в римския парк "Вила Памфили", припомня БТА.

Роденият в Калифорния Кауфман се представял под друго име - Рексал Форд. В Рим той представял и Трофимова с различна самоличност.

Американецът отрича обвиненията, а адвокатът му е оспорил доказателствата срещу него като косвени, посочва Ройтерс. Съдиите обаче го признаха за виновен за двете убийства.