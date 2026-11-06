ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Доживотен затвор за американец, убил партньорката си и 11-месечната им дъщеря в Рим

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

3104
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Затвор СНИМКА: Пиксабей
Затвор СНИМКА: Пиксабей

47-годишният американец Франсис Кауфман беше осъден на доживотен затвор в Рим за убийството на руската си партньорка Анастасия Трофимова и 11-месечната им дъщеря Андромеда, съобщи АНСА.

Решението е на първа инстанция. Съдът наложи на Кауфман и три години изолация през деня.

Двойното убийство е извършено през юни 2025 г. Според обвинението мъжът първо задушил партньорката си, а след това удушил и детето. Телата на двете жертви бяха открити в римския парк "Вила Памфили", припомня БТА.

Роденият в Калифорния Кауфман се представял под друго име - Рексал Форд. В Рим той представял и Трофимова с различна самоличност.

Американецът отрича обвиненията, а адвокатът му е оспорил доказателствата срещу него като косвени, посочва Ройтерс. Съдиите обаче го признаха за виновен за двете убийства.

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)