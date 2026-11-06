В Китай отчетоха най-малко сключени бракове от 18 г. насам

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Китай отчете най-малко сключени бракове за периода януари-септември от 18 години насам. Спадът засилва опасенията за раждаемостта в страна, където създаването на семейство остава тясно свързано с решението за дете, съобщи Ройтерс.

През първите девет месеца на 2026 г. брак са сключили 4,65 млн. двойки, а регистрираните разводи са 2,08 млн. Данните на Министерството на гражданските въпроси бяха публикувани тази седмица.

Тенденцията се очертава въпреки мерките, с които властите се опитват да насърчат браковете и раждането на деца. Сред тях са семейни помощи, подкрепа за отглеждането на малчуганите и намаляване на медицинските разходи при раждане.

Пекин обещава също да съобрази градското планиране, жилищната политика, здравеопазването, образованието и обществените услуги с нуждите на младите хора и семействата.

Засега обаче демографският спад продължава. През 2025 г. населението на Китай намаля за четвърта поредна година, а раждаемостта достигна рекордно ниско равнище, пише БТА.

Застаряването също променя демографския баланс - спрямо населението в трудоспособна възраст делът на възрастните хора вече е по-висок от този на децата.

Дългосрочните прогнози сочат допълнително свиване на броя на потенциалните майки. Очаква се жените на възраст между 15 и 49 години в Китай да намалеят с повече от две трети и да останат под 100 млн. до края на века.