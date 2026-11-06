Bloomberg: След загубата на изборите Марко Рубио обмисля да напусне поста държавен секретар на САЩ

След поражението на републиканците на междинните избори на 3 ноември държавният секретар на САЩ Марко Рубио обмисля да напусне администрацията на Доналд Тръмп, съобщиха източници, запознати с въпроса пред Bloomberg.

Рубио вече е обсъдил напускането си с представители на Белия дом според източниците, но е бил помолен да остане. Окончателно решение все още не е взето.

Самият Рубио в интервю за The New York Times заяви, че винаги е планирал да служи в администрацията на Тръмп до края на мандата ѝ и не разбира откъде идва тази информация. Белият дом също отрече съобщенията за евентуална оставка.

През последното десетилетие Рубио се издигна от съперник на Тръмп в републиканските предварителни избори до един от най-доверените му поддръжници, съобщава Bloomberg. Заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс, той се смята за един от най-вероятните кандидати на републиканците за президентските избори през 2028 г.

Ранното напускане би могло да помогне на Рубио да се дистанцира от непопулярната война с Иран преди изборите през 2028 г., пише изданието. Източници обаче предполагат, че той би предпочел да не се състезава с Ванс за номинацията през 2028 г. Вместо това, Рубио би могъл да напусне държавна служба и да се подготви за президентска надпревара през 2032 г.

Ако Рубио подаде оставка преди януари, Тръмп ще може да номинира заместник преди демократите да поемат контрола над Конгреса. Според The ​​Washington Sun наследник на Рубио като държавен секретар може да бъде посланикът на САЩ в Индия Серхио Гор, родом от бившия СССР, посещавал Русия, преди да се присъедини към администрацията на Тръмп.

След поражението на републиканците на междинните избори, медиите активно обсъждат евентуалната оставка на друг служител, близък до Тръмп: министъра на отбраната Пийт Хегсет. На 4 ноември CBS News съобщи, че президентът е попитал съветниците си дали Хегсет трябва да остане на поста си. Една от причините за недоволството от министъра е войната с Иран, която Хегсет активно подкрепя.

Източници на Fox News смятат, че Хегсет може да напусне Белия дом преди края на годината. Самият Тръмп обаче отхвърли тази възможност. Той призна, че би било по-лесно да замени Хегсет преди януари. Тръмп добави, че получава обаждания от хора, недоволни от Хегсет, но не разбира причините. „Решен съм да го запазя", каза президентът.