КМГ: Китай и ООН създават Шанхайски център за зелено развитие, цифровизация и търговия

На пресконференция, проведена вчера от Министерството на търговията, говорителката на министерството Хуан Лин съобщи, че на 4 ноември китайската страна и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) са подписали „Споразумение за приемащата страна" и „Споразумение за функциониране" относно създаването на Шанхайски център.

Говорителката заяви, че Шанхайският център ще се фокусира върху три важни области – зелено развитие, цифрова икономика и насърчаване на устойчивото развитие чрез търговия, като ще се стреми да насърчава сътрудничеството с Глобалния юг. След подписването на споразуменията китайската страна ще продължи съвместната работа с Програмата за развитие на ООН, за да превърне Шанхайския център в „инкубатор" за трансформиране на политически изследвания и да споделя китайския опит в областите на зелено развитие, цифровизация и търговия.