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КМГ: Китай и ООН създават Шанхайски център за зелено развитие, цифровизация и търговия

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На пресконференция, проведена вчера от Министерството на търговията, говорителката на министерството Хуан Лин съобщи, че на 4 ноември китайската страна и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) са подписали „Споразумение за приемащата страна" и „Споразумение за функциониране" относно създаването на Шанхайски център.

Говорителката заяви, че Шанхайският център ще се фокусира върху три важни области – зелено развитие, цифрова икономика и насърчаване на устойчивото развитие чрез търговия, като ще се стреми да насърчава сътрудничеството с Глобалния юг. След подписването на споразуменията китайската страна ще продължи съвместната работа с Програмата за развитие на ООН, за да превърне Шанхайския център в „инкубатор" за трансформиране на политически изследвания и да споделя китайския опит в областите на зелено развитие, цифровизация и търговия.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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