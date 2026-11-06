КМГ: Фирма за доставки ще осигури по-добра защита на куриерите през зимата

Китайският гигант в доставките на храна „Meituan" въвежда мерки за защита при ниски температури за над 1 милион куриери в 186 града, включително умни униформи с вградено отопление и медицинско осигуряване, тъй като платформените компании предприемат стъпки за укрепване на правата на работниците за милиони куриери в бързоразвиващата се доставна икономика на страната.

Миналия месец компанията стартира своята „Зимна програма за грижи 2026" в Хулунбуир, Вътрешна Монголия, като представи това, което описа като първите в бранша самонагряващи се зимни униформи за куриери. Новите якета са снабдени с нагревателни елементи в областта на гърдите и гърба, за да помагат на куриерите да се стоплят, докато извършват доставки. „Meituan" заяви, че ще предостави също ръкавици, маски за лице, наколенници и други принадлежности за студено време.

Компанията ще предостави медицинска застраховка за заболявания, свързани със студеното време, на всички куриери от 1 ноември до края на март 2027 г., наред с безплатни онлайн медицински консултации и други здравни услуги.

Мерките са част от по-широка тенденция сред китайските платформени компании към преминаване от сезонни социални програми към по-всеобхватни и институционализирани мерки за защита на работниците.