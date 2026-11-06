КМГ: Новата политика за офшорни безмитни магазини в Хайнан отбелязва продажби в размер на 5 млрд. щатски долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безмитните покупки от местните жители на провинция Хайнан в Южен Китай са се превърнали от спорадични покупки в редовно ежедневно потребление, показват данни, публикувани от митницата в Хайкоу.

От ноември 2025 г. до октомври 2026 г. безмитното пазаруване в Хайнан достигна 33,45 млрд. юана (около 4,98 млрд. щатски долара), като 4,88 млн. купувачи са закупили 27,64 млн. артикула, което представлява ръст на годишна база съответно от 13,8%, 8,6% и 2,4%.

От 1 ноември 2025 г. Китай коригира политиката си за безмитно пазаруване за пътуващите, напускащи Хайнан, като разшири категориите на безмитните стоки до 47. Шест вида местни продукти, включително копринени шалове, керамика и чай, също отговарят на изискванията за продажба чрез каналите за безмитно пазаруване за пътуващите в чужбина.

Продажбите на новодобавените категории в рамките на политиката достигат 210 милиона юана, докато продажбите на местни стоки чрез безмитни канали възлизат на 240 милиона юана за същия период.