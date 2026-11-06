КМГ: Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени

Жените съставляват 40% от основателите на технологични стартъпи в Китай, заяви Лиу Мън, ръководител на китайския офис на „Глобалния пакт на ООН", по време на „Глобалния диалог на кметовете 2026" в Нинбо, провинция Джъдзян. Тя добави, че ООН продължава да сътрудничи с компании от цял свят за подкрепа на жените чрез разширяване на достъпа им до технологии в контекста на продължаващата цифрова трансформация.