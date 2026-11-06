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КМГ: Доклад от 9-ия Международен икономически форум „Хунцяо“ разяснява от какви вносни продукти се нуждае Китай

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 5 ноември, по време на 9-ия Международен икономически форум „Хунцяо", бе представен „Доклад за развитие на капацитета за износ към Китай". Като един от ключовите доклади на форума, той е посветен на темата за споделянето на китайския пазар, с цел да подпомогне повече държави – особено тези от „Глобалния Юг" – да повишат капацитета си за износ към Китай.

Докладът е разделен на две части, обхващащи общо 20 глави. Първата част анализира общата картина, продуктовата структура и политиката на китайския внос, докато втората част разглежда условията от страна на предлагането при търговските партньори на Китай. Огромният китайски пазар не само генерира търсене на високотехнологични промишлени стоки, но и създава възможности за продукти, базирани на природни ресурси, както и за специализирани селскостопански стоки, което позволява на държавите да намерят пътища за развитие, използвайки своите уникални силни страни.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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