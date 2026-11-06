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Великобритания ще задължи да се посочват заплатите още в обявите за работа

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Великобритания Снимка: Pixabay
Великобритания Снимка: Pixabay

Кандидатите за работа във Великобритания ще знаят какво възнаграждение им се предлага, преди да изпратят документите си. Правителството подготвя законови промени, които ще задължат работодателите да включват информация за заплащането в обявите, съобщи премиерът Анди Бърнам.

Кабинетът планира скоро да внесе предложенията в парламента, но конкретна дата за въвеждането на изискването не е обявена. Подробностите за обхвата му и контрола върху спазването му също предстои да бъдат уточнени.

Бърнам призова компаниите да започнат да публикуват възнагражденията още сега, пише БТА.

"Независимо дали сте млад човек, който тепърва започва професионалния си път, или родител, който се опитва да издържа семейството си, трябва да знаете какво възнаграждение ще получите за дадена работа, преди да отделите време и усилия, за да кандидатствате за нея", заяви премиерът.

В момента едва 41% от работодателите във Великобритания винаги посочват диапазон на заплатите, а 18% обявяват конкретни суми. Данните са на Британския институт за управление и развитие на човешките ресурси.

Според кабинета предварителната информация ще улесни особено младите хора, които търсят първата си работа. Очаква се по-голямата прозрачност да помогне и срещу неравенствата в заплащането, които поставят жените в по-неблагоприятно положение.

Мярката идва на фона на тревожни данни за младите британци. Близо един милион души на възраст между 16 и 24 години - около 13% от тази група, нито работят, нито учат или се обучават. Делът е сред най-високите в Европа. По-късно през ноември се очаква правителствен анализ на причините за икономическата неактивност сред младите.

Подобни изисквания вече съществуват и другаде. През 2022 г. Ню Йорк задължи повечето работодатели от частния сектор да посочват диапазон на възнагражденията в обявите си. Година по-късно ЕС прие правила за прозрачност на заплащането, със срок до юни 2026 г. за въвеждането им в националното законодателство.

Великобритания Снимка: Pixabay

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