Двама са загинали при катастрофа с училищен автобус във Франция, 16 са ранените (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автобус на регионална компания, превозващ ученици, катастрофира южно от Бург ан Брес. Загинали са двама младежи, единият от които малолетен, а 16 са ранени, като трима са с тежки наранявания, сочат предварителни данни за катастрофата на властите в префектурата в Ен, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Превозното средство е пътувало от Лион за Бург ан Брес с 43-ма пътници, сред които 15 - малолетни, посочи прокуратурата в Бург ан Брес, която започна разследване за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие.

"Шофьорът е настанен в болница и на този етап не може да отговаря на въпроси", уточни прокуратурата, която съобщи за трима ранени в изключително тежко състояние.

Френският министър на образованието Едуар Жефре потвърди информацията, според която катастрофиралият автобус е превозвал ученици, пише БТА.

"За нас е тежко изпитание, когато децата ни стават жертва на подобни инциденти", посочи министър Жефре.

Ив Кристен, кмет на град Лан, близо до който е станала катастрофата, уточни, че общо 70 души са пострадали при инцидента и допълни, че общината е осигурила грижи и подслон на пострадалите.

Френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве показа кадри, на които се вижда обърнат синьо-бял автобус в канавка от едната страна на път, а пред превозното средство стоят събрали се хора.

Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи, че пътува към мястото на произшествието.