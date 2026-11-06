Двама са загинали при катастрофа с училищен автобус във Франция, 16 са ранените (Обновена)

Автобус на регионална компания, превозващ ученици, катастрофира южно от Бург ан Брес. Загинали са двама младежи, единият от които малолетен, а 16 са ранени, като трима са с тежки наранявания, сочат предварителни данни за катастрофата на властите в префектурата в Ен, цитирани от Франс прес и Ройтерс.
Превозното средство е пътувало от Лион за Бург ан Брес с 43-ма пътници, сред които 15 - малолетни, посочи прокуратурата в Бург ан Брес, която започна разследване за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие.
"Шофьорът е настанен в болница и на този етап не може да отговаря на въпроси", уточни прокуратурата, която съобщи за трима ранени в изключително тежко състояние.
Френският министър на образованието Едуар Жефре потвърди информацията, според която катастрофиралият автобус е превозвал ученици, пише БТА.
"За нас е тежко изпитание, когато децата ни стават жертва на подобни инциденти", посочи министър Жефре.
Ив Кристен, кмет на град Лан, близо до който е станала катастрофата, уточни, че общо 70 души са пострадали при инцидента и допълни, че общината е осигурила грижи и подслон на пострадалите.
Френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве показа кадри, на които се вижда обърнат синьо-бял автобус в канавка от едната страна на път, а пред превозното средство стоят събрали се хора.
Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи, че пътува към мястото на произшествието.