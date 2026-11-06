Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел до границата с Украйна

Два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати тази сутрин от 86-та авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел източно от град Сулина, движеща се в посока град Вилково, Украйна. Това съобщават от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

В 8.56 местно (и българско) време жителите на североизточната част на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове. Това е второто съобщение, изпратено до населението на окръга за по-малко от 12 часа, съобщи БТА.

Въздушната тревога е продължила около 20 минути и е била отменена около 9.27, тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.