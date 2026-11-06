ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел до границата с Украйна

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

2400
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
F-16
F-16

Два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати тази сутрин от 86-та авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел източно от град Сулина, движеща се в посока град Вилково, Украйна. Това съобщават от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

В 8.56 местно (и българско) време жителите на североизточната част на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове. Това е второто съобщение, изпратено до населението на окръга за по-малко от 12 часа, съобщи БТА. 

Въздушната тревога е продължила около 20 минути и е била отменена около 9.27, тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.

F-16

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)