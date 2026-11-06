САЩ обвиниха в наркотрафик син на бившия еквадорски президент Абдала Букарам (Видео)

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Офисът на Федералната прокуратура в Ню Йорк съобщи, че срещу един от синовете на бившия президент на Еквадор Абдала Букарам са били повдигнати обвинения в трафик на тонове кокаин към САЩ и Европа, предаде Асошиейтед прес.

Като обвиняеми по делото са привлечени още четирима еквадорци, сред които и бивш член на парламента на латиноамериканската страна.

Според обвинението кокаинът е бил укриван в контейнери с риба тон.

Петимата обвиняеми са изиграли решаваща роля в превръщането на Еквадор в ключов транзитен пункт за по-голямата част от кокаина, изпращан към САЩ и Европа, заяви американският прокурор Джейми Макдоналд.

Обвиненията бяха повдигнати благодарение на „координираните усилия за изкореняване на политическата корупция и трафика на наркотици, които нанесоха огромни щети на Еквадор“, пише в изявление на Макдоналд.

Хакобо Абдала Букарам-Пули – обвиненият в наркотрафик син на бившия еквадорски президент – бе задържан по-рано тази месец в родината си, пише в прессъобщение на американската прокуратура. Бившият еквадорски депутат Хайме Естрада Медранда е била арестуван в Панама.

Еквадорските власти отчаяно се опитват да овладеят насилието между наркокартелите в страната, които се борят помежду си за контрол върху пристанищата и каналите за трафик на кокаин. Еквадор има общи граници с Колумбия и Перу, в които се произвежда най-голямо количество кокаин в света, съобщи БТА.

Правителството на Тръмп сключи с Еквадор и с други латиноамерикански страни споразумения за съвместни военни операции срещу престъпни групировки. Същевременно САЩ едностранно предприемат атаки срещу плавателни съдове, за които подозират, че пренасят наркотици.