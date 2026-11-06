САЩ обвиниха в наркотрафик син на бившия еквадорски президент Абдала Букарам (Видео)

Офисът на Федералната прокуратура в Ню Йорк съобщи, че срещу един от синовете на бившия президент на Еквадор Абдала Букарам са били повдигнати обвинения в трафик на тонове кокаин към САЩ и Европа, предаде Асошиейтед прес.
Като обвиняеми по делото са привлечени още четирима еквадорци, сред които и бивш член на парламента на латиноамериканската страна.
Според обвинението кокаинът е бил укриван в контейнери с риба тон.
Петимата обвиняеми са изиграли решаваща роля в превръщането на Еквадор в ключов транзитен пункт за по-голямата част от кокаина, изпращан към САЩ и Европа, заяви американският прокурор Джейми Макдоналд.
Обвиненията бяха повдигнати благодарение на „координираните усилия за изкореняване на политическата корупция и трафика на наркотици, които нанесоха огромни щети на Еквадор“, пише в изявление на Макдоналд.
Хакобо Абдала Букарам-Пули – обвиненият в наркотрафик син на бившия еквадорски президент – бе задържан по-рано тази месец в родината си, пише в прессъобщение на американската прокуратура. Бившият еквадорски депутат Хайме Естрада Медранда е била арестуван в Панама.
Еквадорските власти отчаяно се опитват да овладеят насилието между наркокартелите в страната, които се борят помежду си за контрол върху пристанищата и каналите за трафик на кокаин. Еквадор има общи граници с Колумбия и Перу, в които се произвежда най-голямо количество кокаин в света, съобщи БТА.
Правителството на Тръмп сключи с Еквадор и с други латиноамерикански страни споразумения за съвместни военни операции срещу престъпни групировки. Същевременно САЩ едностранно предприемат атаки срещу плавателни съдове, за които подозират, че пренасят наркотици.
Tras 50 años de ser mafiosos y manejar el crimen en gye al fin caen estos delincuentes @abdalabucaram ya saldrá llorando o infartado el capó mayor. Un cancer del Ecuador— cj ya mismo (@jcuestaz) November 5, 2026