Заради сигнал за бомба самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Прага за Букурещ, съобщават летищните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Става въпрос за полет на авиокомпания TAROM със 102-ма пътници на борда.

Самолетът се е приземил на международното летище „Хенри Коанда" в 12.19 местно (и българско) време.

Проверка на екип на Румънската разузнавателна служба, специализиран в обезвреждането на взривни устройства, не откри доказателства, потвърждаващи наличието на реална заплаха на борда на самолета.

"Въздушният трафик се осъществява безопасно и без прекъсвания, в съответствие с полетните разписания", посочват летищните власти, цитирани от БТА.

Инцидентите са част от вълна от фалшиви сигнали, засегнала въздушния транспорт в Европа през последните дни. Само на 5 ноември заплахи получиха най-малко 27 пътнически самолета. Част от полетите бяха отклонени, а други - съпроводени от военна авиация.

Три сигнала бяха подадени и за самолети, пътуващи към България. В отговор бяха вдигнати дежурни изтребители МиГ-29, а самолетите кацнаха в София и Пловдив.

Според директора на "Въздушно движение" Иван Дяксов страната ни не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, по-скоро цел са авиокомпаниите.