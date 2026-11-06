53 станаха жертвите на руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на убитите при въздушния удар, който Русия нанесе в понеделник по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската Запорожка област, нарасна на 53-ма души, съобщи днес изпълняващият длъжността ръководител на областната военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

Това е една от най-смъртоносните руски атаки срещу цивилни от началото на годината.

Семикин написа в социалната мрежа Телеграм, че спасително-издирвателните дейности сред отломките на поразеното от авиационни бомби подземно училище в село Комишуваха продължават вече пети ден, пише БТА.

По-рано днес украинската служба за извънредни ситуации заяви, че нейни екипи продължават работата си на място въпреки тежките условия и постоянната опасност от нови руски удари.