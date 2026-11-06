ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

53 станаха жертвите на руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

3448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Броят на убитите при въздушния удар, който Русия нанесе в понеделник по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската Запорожка област, нарасна на 53-ма души, съобщи днес изпълняващият длъжността ръководител на областната военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

Това е една от най-смъртоносните руски атаки срещу цивилни от началото на годината.

Семикин написа в социалната мрежа Телеграм, че спасително-издирвателните дейности сред отломките на поразеното от авиационни бомби подземно училище в село Комишуваха продължават вече пети ден, пише БТА. 

По-рано днес украинската служба за извънредни ситуации заяви, че нейни екипи продължават работата си на място въпреки тежките условия и постоянната опасност от нови руски удари.

 

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)