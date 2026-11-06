Разследват измама с европейски средства за поддръжка жп линията Мадрид – Севиля

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Регионалното звено на Европейската прокуратура в Мадрид извършва оперативни действия в Администрацията за железопътна инфраструктура (ADIF), Държавната агенция за безопасност на железопътния транспорт (AESF) и Сметната палата на Испания. Те са предприети в рамките на разследване за възможна измама, засягаща средства от ЕС, отпуснати за обновяване и модернизиране на системите за безопасност, сигнализация и комуникации по високоскоростната железопътна линия Мадрид–Севиля, съобщи Европейската прокуратура.

По тази линия близо до гара Урда в провинция Толедо на 28 октомври 2026 г. стана трагична катастрофа с голям брой жертви.

Прокуратурата добавя, че е започнала разследването, подкрепено от Централната оперативна единица на Гражданската гвардия на Испания (Unidad Central Operativa – UCO), след като се е самосезирала.

В изявлението на европейския обвинителен орган се казва, че прессъобщението за началото на разследването се публикува извънредно и вследствие на големия обществен интерес, както и че на този етап няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности.

През март 2026 г. бе започнато друго разследване, свързано със същата високоскоростна железопътна линия, се добавя в изявлението, цитирано от БТА.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, преследването и представянето пред съда на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.