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Хакери използвали имейла на гръцки министър за поръчки на коли и оръжие

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Хакери са проникнали в електронната поща на гръцкия министър на здравеопазването Адонис Георгиадис и са използвали името му, за да направят поръчки за луксозни автомобили и огнестрелни оръжия на рождения му ден, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на публикация на Георгиадис в социалните мрежи. 

Георгиадис уточни, че поръчките включват около 200 автомобила от две луксозни германски марки, 24 четири пушки и един пистолет, пише БТА. 

Министърът заяви, че се е свързал с гръцката служба за борба с киберпрестъпността към гръцката полиция, за да подаде сигнал, както и че възнамерява да предприеме съдебни действия.

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че министърът иронично е благодарил на извършителите за „оригиналния начин“, по който са му честитили рождения ден. „За щастие нямам подобни неосъществени желания“, каза Адонис Георгиадис, цитиран от изданието.

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