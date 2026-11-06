Кремъл: Европа не може да реши кой да я представлява на преговорите за сигурността на Украйна

Кремъл обвини днес Европа, че не може да реши кой да я представлява на евентуалните бъдещи преговори за гарантиране на сигурността на континента в рамките на потенциално споразумение по украинския въпрос, предаде Ройтерс.

САЩ, Украйна, НАТО и европейските партньори се срещнаха тези дни в Брюксел и обсъдиха гаранциите за сигурността на Украйна и по-широката европейска архитектура за сигурност, а президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера обяви „голямо споразумение“, което „може да включва цяла Европа“.

В отговор на репортерски въпрос каква роля би могла да играе Европа в евентуални бъдещи преговори говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес заяви, че континентът трябва да бъде включен, но добави, че досега той се е затруднявал да се организира.

„Що се отнася до идеи от страна на европейците, не сме получили никакви. Нямаме информация за никакви“, заяви Песков в телефонен разговор с журналисти.

„По един или друг начин, дискусията ще се насочи към бъдещата система за сигурност в Европа, когато започнат преговори за взаимни гаранции за сигурност между Русия и Украйна и, разбира се, на определен етап ще бъде невъзможно да се направи това без европейците“, добави той.

„Следователно ще бъде необходим разговор с европейците. Но, както виждаме, те дори все още не са успели да решат кой може да говори от тяхно име. Така че от тяхна страна наблюдаваме продължителна нерешителност и нежелание“, каза Песков, цитиран от БТА,

Говорителят на Кремъл каза още, че срещата в Белия дом, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп по повод договореното с нейно посредничество шестдневно примирие в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна, е била положителна и че се надява готовността за продължаване на хуманитарната дейност да се запази.

На срещата в четвъртък присъстваха както руски, така и украински представители.

„Това беше много положителна среща, а най-важното е, че се запазват положителните перспективи и готовността за продължаване на подобна хуманитарна дейност“, заяви Песков.