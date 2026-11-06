ЕК постави началото на втори годишен цикъл за управление на миграцията

Наредиха България сред страните, изправени пред значителни предизвикателства в тази област

Европейската комисия постави началото на втория годишен цикъл за управление на миграцията, в който прави оценка на ситуацията с миграцията и убежището в ЕС. Този процес е част от Пакта за миграцията и убежището и има за цел да осигури справедливо разпределение на отговорностите и солидарност между държавите членки, съобщиха от комисията.

През последните две години броят на незаконните преминавания на границите е намалял повече от два пъти, като през първите шест месеца на тази година е отчетен допълнителен спад с над една трета. Значително са намалели и неразрешените придвижвания на мигранти между държавите членки (с 22% през 2025 г.), както и молбите за убежище (с 19% през 2025 г.). Същевременно делът на осъществените връщания в ЕС вече надхвърля 30%.

Докладът отчита напредъка на държавите членки в прилагането на Пакта за миграцията и убежището, който е в сила изцяло от юни 2026 г. В същото време са необходими допълнителни усилия, за да се гарантира пълното функциониране на всички негови елементи, особено по отношение на задълженията на държавите членки, свързани с поемането на отговорност.

Въз основа на констатациите в доклада Комисията определя, че:

- Гърция и Кипър са подложени на миграционен натиск поради непропорционално големия брой пристигащи мигранти през последната година, а Италия – поради големия брой пристигащи след операции по търсене и спасяване по море. Като отчита цялостната миграционна обстановка и по-специално инцидента в Сеута, Комисията определя, че Испания също е подложена на миграционен натиск. Поради това четирите държави ще могат да получат подкрепа от резерва за солидарност.

- Белгия, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения и Финландия са изложени на риск от миграционен натиск. Тези държави ще имат приоритетен достъп до постоянния набор от инструменти на ЕС за подкрепа в областта на миграцията.

- България, Чехия, Естония, Хърватия, Австрия и Полша са изправени пред значителни предизвикателства в областта на миграцията поради натрупания ефект от миграционните потоци през последните пет години. Те ще могат да поискат от Съвета пълно или частично намаляване на вноските си в резерва за солидарност за следващата година.

Наред с това днес Комисията предлага на Съвета да създаде резерв за солидарност за 2027 г., чрез който да се отговори на нуждите на държавите членки, подложени на миграционен натиск. Съветът трябва да постигне съгласие относно размера на резерва и приноса на всяка държава членка към него.