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КМГ: Приключи 25-ото заседание на Постоянния комитет на 14-ото ОСНП

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 6 ноември сутринта в Пекин приключи 25-ото заседание на Постоянния комитет на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ПК на ОСНП).

След гласуване бяха приети 15 закона, сред които Законът за прокурорските искове в обществен интерес, Законът за дейностите в Антарктика и опазването на околната среда, новият Закон за водите и Законът за борба с трансграничната корупция. Одобрено беше и изменение на Закона за реакция при извънредни ситуации.

На заседанието беше взето решение Ли Лъчън да бъде освободен от длъжността министър на промишлеността и информационните технологии.

Председателят Си Дзинпин подписа съответните укази за обнародването на законите.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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