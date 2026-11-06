КМГ: Приключи 25-ото заседание на Постоянния комитет на 14-ото ОСНП

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На 6 ноември сутринта в Пекин приключи 25-ото заседание на Постоянния комитет на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ПК на ОСНП).

След гласуване бяха приети 15 закона, сред които Законът за прокурорските искове в обществен интерес, Законът за дейностите в Антарктика и опазването на околната среда, новият Закон за водите и Законът за борба с трансграничната корупция. Одобрено беше и изменение на Закона за реакция при извънредни ситуации.

На заседанието беше взето решение Ли Лъчън да бъде освободен от длъжността министър на промишлеността и информационните технологии.

Председателят Си Дзинпин подписа съответните укази за обнародването на законите.