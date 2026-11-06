Няколко сигнала за бомби в самолети получили на летището в Прага

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Чешката полиция съобщи, че е получила сигнал за бомбена заплаха, засягаща полети от и до летището в Прага, предаде Ройтерс.

В изявлението им се казва, че са взети мерки за сигурност, за да се гарантира минимално въздействие върху работата на летището. Представител на летището уточни, че при извършените до момента проверки не са открити взривни устройства и няма отменени или пренасочени полети.

Междувременно обаче италианската информационна агенция АНСА съобщи, че самолет на авиокомпания „Уиз Еър", изпълняващ полет от Прага до Рим, е бил отклонен към Венеция заради сигнал за бомба на борда, съобщи БТА.

Сигналът за взривно устройство е бил подаден чрез анонимно телефонно обаждане до контролната кула на летище „Фиумичино" в Рим. Самолетът, който е трябвало да пристигне в италианската столица в 11:00 ч., е кацнал благополучно във Венеция, където полицията е започнала проверка на борда.

Инцидентите са част от вълна от фалшиви сигнали, засегнала въздушния транспорт в Европа през последните дни. Само на 5 ноември заплахи получиха най-малко 27 пътнически самолета. Част от полетите бяха отклонени, а други - съпроводени от военна авиация.

Три сигнала бяха подадени и за самолети, пътуващи към България. В отговор бяха вдигнати дежурни изтребители МиГ-29, а самолетите кацнаха в София и Пловдив.

Според директора на "Въздушно движение" Иван Дяксов страната ни не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, по-скоро цел са авиокомпаниите.