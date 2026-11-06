ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Земетресение 6,1 по Рихтер удари край Токио (Видео)

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

3132
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Земетресение
Земетресение Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио, предаде Франс прес и уточни, че не е издадено предупреждение за цунами.  

Епицентърът на труса, който е регистриран в 19:39 ч. (12:39 ч. българско време), е бил в морето, източно от региона Канто. Земетресението е станало на дълбочина 10 км, се съобщава на сайта на Японската метеорологична агенция, цитирана от БТА. 

 

Земетресение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)