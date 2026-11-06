Земетресение 6,1 по Рихтер удари край Токио (Видео)

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио, предаде Франс прес и уточни, че не е издадено предупреждение за цунами.
Епицентърът на труса, който е регистриран в 19:39 ч. (12:39 ч. българско време), е бил в морето, източно от региона Канто. Земетресението е станало на дълбочина 10 км, се съобщава на сайта на Японската метеорологична агенция, цитирана от БТА.
A powerful magnitude 6.1 earthquake struck off the east coast of Kanto, Japan. Hitting at a shallow depth of 10 km at 7:39 PM local time, it was felt widely across Tokyo, Chiba, and Kanagawa, with NO tsunami threat. 地震 - Sismo - Terremoto - Temblor https://t.co/BSkt8sWyWg— GeoTechWar (@geotechwar) November 6, 2026