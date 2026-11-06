ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Дания разследва заплахи към летището в Копенхаген

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

2172
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay
СНИМКА: Pixabay

Датската полиция съобщи, че разследва отправени заплахи срещу въздушния трафик на летището в Копенхаген, но според първоначалната ѝ оценка пътниците не са били изложени на опасност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Поредица от заплахи за поставени бомби наруши полетите в различни части на Европа през последните дни, като доведе до пренасочване на самолети, аварийни кацания и проверки за сигурност.

Досега обаче не са открити взривни устройства.

„Днес отново сме на летището в Копенхаген във връзка със заплахи, насочени срещу въздушния трафик“, се казва в изявлението на датската полиция. „В момента разследваме случая и имаме видимо присъствие на летището“, добавиха те.

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)