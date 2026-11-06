Дания разследва заплахи към летището в Копенхаген

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Датската полиция съобщи, че разследва отправени заплахи срещу въздушния трафик на летището в Копенхаген, но според първоначалната ѝ оценка пътниците не са били изложени на опасност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Поредица от заплахи за поставени бомби наруши полетите в различни части на Европа през последните дни, като доведе до пренасочване на самолети, аварийни кацания и проверки за сигурност.

Досега обаче не са открити взривни устройства.

„Днес отново сме на летището в Копенхаген във връзка със заплахи, насочени срещу въздушния трафик“, се казва в изявлението на датската полиция. „В момента разследваме случая и имаме видимо присъствие на летището“, добавиха те.