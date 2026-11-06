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Фон дер Лайен ще е във Варна следващата седмица

Николай Желязков, БТА

Николай Желязков, БТА

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Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Варна във вторник следващата седмица, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров". Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен.

По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черно море, като програмата ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ. Там тя ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.

 

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

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