ЕК: Напълно неприемливи са заплахите срещу граждански полети в Европа

Европейската комисия определи днес като напълно неприемливи заплахите срещу граждански полети в Европа. Приемаме тези заплахи много сериозно, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Всяка заплаха срещу цивилни е напълно неприемлива, водещата ни задача е да осигурим сигурността на нашите граждани, добави той. Говорителят отбеляза, че отговорност за разследванията на подобни случаи носят държавите от ЕС. Говорителят уточни, че е задействан механизмът за обмен на данни между европейските страни.

Поддържаме връзка с Европейската агенция за сигурност на въздухоплаването, ЕК има роля например по отношение на проверките на пътници и товари, посочи говорителят. Той поясни, че прилагането на правилата за сигурност е в ръцете на държавите от ЕС. Говорителят не взе отношение по съобщенията, че подателите на заплахите са свързани с Русия.

Инцидентите са част от вълна от фалшиви сигнали, засегнала въздушния транспорт в Европа през последните дни. Част от полетите бяха отклонени, а други - съпроводени от военна авиация.

Три сигнала бяха подадени и за самолети, пътуващи към България. В отговор бяха вдигнати дежурни изтребители МиГ-29, а самолетите кацнаха в София и Пловдив.

Според директора на "Въздушно движение" Иван Дяксов страната ни не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, по-скоро цел са авиокомпаниите.