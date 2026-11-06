Мерц и Тръмп обсъдили войната в Украйна по телефона

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Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха войната в Украйна и предстоящите преговори в Абу Даби, съобщи днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

„Канцлерът участва в процеса на обмисляне на президента на САЩ“, заяви говорителят, цитиран от БТА.

Разговорът се е състоял, след като Тръмп заяви, че вчера се е срещнал на четири очи с пратеника на Путин, след като руският официален представител участва заедно с представители на Украйна в събитие в Белия дом, организирано от първата дама Мелания Тръмп.

Тръмп не разкри какво е обсъдил с Кирил Дмитриев, но прогнозира, че скоро може да бъде постигнато споразумение, насочено към разрешаване на войната на Русия в Украйна.

Разговорът между Мерц и Тръмп се състоя „на фона на дългосрочната подготовка във връзка с формата на преговорите в Абу Даби или, на по-късна дата, на други места“, заяви германският говорител.