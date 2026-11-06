Иран: Не сме доволни от ангажиментите на хартия, трябват конкретни стъпки от САЩ

Иран не е удовлетворен от „ангажиментите на хартия“ и трябва да види конкретни стъпки от страна на САЩ, преди да започнат каквито и да било нови дипломатически усилия, заяви заместник-секретарят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Багери Кани пред иранската държавна телевизия.

Иран е изпратил на САЩ предложение по въпроса за ядрената програма чрез Катар, което ще бъде обсъдено едва след като Вашингтон изпълни седемте му искания, заяви пред Ройтерс снощи високопоставен ирански официален представител, като добави, че Вашингтон разглежда предложението, пише БТА.